25 ноября 2025, 00:55

Певец Melovin впервые рассказал подробно о своей помолвке с военным: кто стал его избранником

25 ноября 2025, 00:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Украинский артист Melovin недавно поразил новостью о том, что сказал "да". Предложение ему сделал военный. Теперь певец рассказал подробнее

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Певец отметил, что отношения с Петром — это любовь с первого взгляда. Они долго в отношениях, однако не хотели говорить об этом публично. Теперь произошла помолвка, и поклонники узнали об этом.

Melovin также рассказал, что предложение ему Петр сделал с букетом из 501 розой. Что касается избранника певца, то с начала полномасштабной войны Петр пошел добровольцем на службу. Он, в частности, вывозил военных, гражданских и даже животных из самых горячих точек. Парамедик спас многих людей.

Певец отметил, что гордится мужеством своего жениха.

Melovin — украинский певец, победитель шестого сезона "X-Фактор". В 2017 году он представлял Украину на Евровидении с песней Under The Ladder. Сегодня активно занимается творчеством.

