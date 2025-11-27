"Це питання часу і зусиль": продюсер Олі Полякової знову розкритикував правила Нацвідбору на Євробачення

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

"Суспільне" нещодавно назвало 10 артистів, які будуть боротися за право представляти Україну на Євробаченні-2026. Продюсер Олі Полякової, якій все ж відмовили в участі, назвав цей список фіаско. За словами Михайла Ясинського, серед кандидатів одні й ті ж імена.

"Очевидно, що це криза проєкту, який позиціонує себе, як майданчик для творчої молоді. Очевидно, що це не так, якщо беруть участь одні й ті ж самі виконавці роками і які складно назвати новими ім'ям. Бо не хочеться думати, що це криза музичної індустрії України. Особливо в той час, коли українські артисти збирають по декілька "Палаців спорту" та випускають пісні, які за тиждень стають хітами", - каже продюсер.

Він також висловився про зміни правил національного відбору, які не стали робити після звернення Полякової.

"Щодо правил, які не дозволяють низці виконавців брати участь у відборі і які незабаром будуть змінені, то це питання часу і зусиль, про які я повідомлю окремо", - додав продюсер співачки.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова заявила, що збирається їхати на "Євробачення" і буде боротися за зміну правил: щоб скасували обмеження для артистів, які виступали в РФ після 2014 року. Артистка зазначила, що вона є громадянкою України, сплачує податки та має право брати участь в конкурсах.

Згодом "Суспільне" відповіло на це відмовою. Представники "Суспільного зазначили, що змінювати правила не будуть. До того ж вони зауважили, що Національний відбір розпочався ще з вересня, а значить змінювати умови вже неможливо.

Тепер вже став відомий лонг-лист учасників Національного відбору на Євробачення: