"Я была очень удивлена": актриса Наталья Денисенко рассказала об экстремальном свидании

Актриса Наталья Денисенко рассказала, как именно за ней ухаживали мужчины. Как оказалось, один из них отвез ее в Житомир. И это стало для нее экстремальной поездкой

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Наталья Денисенко вспоминает, что парень тогда предложил ей просто прогулку в парке. Однако в результате они ехали вплоть до Житомира. Это очень удивило актрису.

"Мы подъехали к мосту, а там банджи-джампинг. А я никогда не прыгала. Мне было так страшно, но прыгнула и кайфанула. Мы были сами, парень организовал сугубо для меня. Очень круто. Такое экстремальное свидание. Мне понравилось. А еще у меня было свидание на мне." артистка.

