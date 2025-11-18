18:43  17 ноября
Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
14:35  17 ноября
Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения
18 ноября 2025, 01:30

"Я была очень удивлена": актриса Наталья Денисенко рассказала об экстремальном свидании

18 ноября 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Актриса Наталья Денисенко рассказала, как именно за ней ухаживали мужчины. Как оказалось, один из них отвез ее в Житомир. И это стало для нее экстремальной поездкой

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Наталья Денисенко вспоминает, что парень тогда предложил ей просто прогулку в парке. Однако в результате они ехали вплоть до Житомира. Это очень удивило актрису.

"Мы подъехали к мосту, а там банджи-джампинг. А я никогда не прыгала. Мне было так страшно, но прыгнула и кайфанула. Мы были сами, парень организовал сугубо для меня. Очень круто. Такое экстремальное свидание. Мне понравилось. А еще у меня было свидание на мне." артистка.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко рассказала о запуске нового бизнеса. По ее словам, ей пришлось потратить немало собственных средств. Из-за переутомления после съемок она даже плакала, когда пыталась справиться со всем объемом работы.

шоу-бизнес
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Певец Артем Пивоваров довел всех поклонников до слез на концерте неожиданным подарком ребенку
18 ноября 2025, 01:50
"Какого черта?": ведущая Леся Никитюк рассказала, какие слухи о ней ее раздражали после материнства.
18 ноября 2025, 00:50
Певица Дорофеева рассказала, планирует ли она стать мамой
18 ноября 2025, 00:30
Как в Украине подорожали фрукты за последнюю неделю: на что цены выросли, а на что упали
17 ноября 2025, 23:50
Как в Украине выросли цены на продукты за неделю: что подорожало больше, а что меньше
17 ноября 2025, 23:30
Командировка Умерова в США: ни о каких переговорах ни одна из сторон не знает - СМИ
17 ноября 2025, 22:55
Энергоатом потратил 210 млн грн на оккупированную Запорожскую АЭС в 2025 году
17 ноября 2025, 22:01
На оккупированных территориях Запорожья дети отравились в кафе – что известно
17 ноября 2025, 21:55
В Харькове 55-летний водитель троллейбуса потерял сознание и врезался в остановку: состояние пострадавшего
17 ноября 2025, 21:44
