18 листопада 2025, 01:30

"Я була дуже здивована": акторка Наталка Денисенко розповіла про екстремальне побачення

18 листопада 2025, 01:30
Фото з відкритих джерел
Акторка Наталка Денисенко розповіла, як саме до неї залицялись чоловіки. Як виявилось, один із них завіз її в Житомир. І це стало для неї екстримально поїздкою

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Наталка Денисенко згадує, що хлопець тоді запропонував їй просто прогулянку в парку. Проте в результаті вони їхали аж до Житомира. Це дуже здивувало акторку.

"Ми під'їхали до мосту, а там банджи-джампінг. А я ніколи не стрибала. Мені було так страшно, але стрибнула і кайфанула. Ми були самі, хлопець організував суто для мене. Дуже круто. Таке екстремальне побачення. Мені сподобалось. А ще в мене було побачення на яхті Дніпром. Теж мені дуже сподобалось", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко розповіла про запуск нового бізнесу. За її словами, їй довелось витратити чимало власних коштів. Через перевтому після зйомок вона навіть плакала, коли намагалась впоратися з усім обсягом роботи.

