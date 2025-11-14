Фото из открытых источников

Актриса Ксения Мишина была однажды замужем, тогда это был отец ее сына Платона. Сейчас поклонники поинтересовались у нее, собирается ли она замуж снова

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegoNews.

Артистка отметила, что женитьба – это очень серьезный шаг в отношениях. По ее мнению, к этому нужно подходить взвешенно. Ксения Мишина отметила, что знает о ситуациях, когда женщинам после развода приходилось тратить много времени на то, чтобы делить имущество или даже опеку над детьми.

"Зачем мне это надо? Это штампы в головах людей, которые говорят, что надо штамп в паспорте. А потом что? Потратить время, чтобы изменить документы, а потом, не дай бог, развестись? А если еще и общий ребенок? Я так горжусь статусом матери-одиночки. Представляю, сколько бы дерьмов было в моей. подумайте", - говорит Ксения Мишина.

Напомним, что в 2020 году актриса стала героиней шоу "Холостяк". В финале она выбрала комика Александра Эллерта. Однако в 2021 году она заявила, что их отношения непростые. Впоследствии пара разошлась.