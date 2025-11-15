17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
15 ноября 2025, 00:30

"Никто не говорил, как за собой ухаживать": ведущая Маша Ефросинина рассказала, как изменилось ее здоровье

15 ноября 2025, 00:30
Фото из открытых источников
Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что у нее были серьезные проблемы со здоровьем в студенческий период. По ее словам, в 46 лет она чувствует себя намного здоровее, чем тогда

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

"В 46 лет я намного здоровее, чем была в 21. Тогда я ужасно болела… Трижды в год пневмония. Я не вылезала из больниц. Не было цикла. 20 килограммов лишнего веса. Эндокринные проблемы. Пищевая система полностью не работала. Я был абсолютно больной человек", - говорит.

Маша Ефросинина не скрывает, что в юности у нее не было достаточно информации и бездумно экспериментировало с телом. Кроме того, были люди, которые давали не очень полезные советы.

"Никто не говорил, как за собой ухаживать. Мамина подружка дала мне книгу Геннадия Малахова… Господи, прости. Там не только о голодании, там страшные вещи", - вспоминает интервьюер.

Теперь ведущая призывает молотых девушек не повторять ее ошибок. Сейчас Ефросинина ведет другой образ жизни.

Напомним, ранее ведущая рассказывала, как ее сын Саша реагирует на обстрелы. По словам ведущей, 11-летний мальчик действует очень собранно. В частности, он сам берет маму за руку и ведет в укрытие.

