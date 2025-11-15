Фото из открытых источников

Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что у нее были серьезные проблемы со здоровьем в студенческий период. По ее словам, в 46 лет она чувствует себя намного здоровее, чем тогда

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

"В 46 лет я намного здоровее, чем была в 21. Тогда я ужасно болела… Трижды в год пневмония. Я не вылезала из больниц. Не было цикла. 20 килограммов лишнего веса. Эндокринные проблемы. Пищевая система полностью не работала. Я был абсолютно больной человек", - говорит.

Маша Ефросинина не скрывает, что в юности у нее не было достаточно информации и бездумно экспериментировало с телом. Кроме того, были люди, которые давали не очень полезные советы.

"Никто не говорил, как за собой ухаживать. Мамина подружка дала мне книгу Геннадия Малахова… Господи, прости. Там не только о голодании, там страшные вещи", - вспоминает интервьюер.

Теперь ведущая призывает молотых девушек не повторять ее ошибок. Сейчас Ефросинина ведет другой образ жизни.

