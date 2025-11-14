Продюсер "Голоса Страны" Владимир Завадюк объяснил, почему нет собственной квартиры в Киеве

Фото из открытых источников

38-летний продюсер признался, что у него нет собственной квартиры. Владимир Завадюк до сих пор арендует жилье в столице

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegoNews.

Владимир Завадюк живет в квартире, которая, по его словам, больше напоминает артпространство. Туда он переехал с начала полномасштабной войны. При этом, несмотря на успешную карьеру, он не хочет покупать собственное жилье.

"Сразу, когда меня спрашивают, почему я снимаю квартиру, - вроде бы я продюсер, управляю большим продакшеном и мне 38 лет, но это все предубеждение. Я просто считаю, что классно вкладывать деньги в обучение, бизнес, стартапы, развитие - но точно не в жилье", - говорит Владимир Завадюк.

В то же время, он отметил, что есть вероятность, что в будущем он все же приобретет собственное жилье. Однако пока не хочет с этим торопиться.

Справка. Владимир Завадюк – украинский продюсер, креатор, руководитель департамента Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media. Украинцам известен как креативный продюсер проектов "Голос", "Танцы со звездами", Маскарад", "Национальный отбор на Евровидение".