Актриса Наталья Денисенко открывает собственное дело: первые подробности

Фото: соцсети

Украинская актриса Наталья Денисенко объявила об открытии собственного дела – ювелирного бренда. Артистка уже создала новый аккаунт для продажи украшений и пообещала в ближайшее время поделиться всеми деталями

Об этом она написала в своем Instagram, передает RegioNews.

По ее словам, запуск бизнеса требовал больших усилий и собственных средств.

Наталья отметила, что путь к открытию бренда был нелегким и сопровождался большим напряжением. Актриса поделилась эмоциональным эпизодом, когда из-за переутомления рыдала после съемок, пытаясь справиться со всем объемом работы.

"Создавать что-то особенное с нуля собственными силами – это очень нелегко! Но результат, который вы скоро увидите, стоит всех потраченных денег и сил. И если бы не один человек рядом, я бы, наверное, сошла с ума!" – откровенно рассказала Наталья.

Актриса добавила, что сейчас она благодарна близкому человеку за поддержку в ответственный период и с оптимизмом смотрит на новый этап своей карьеры.

Напомним, весной стало известно, что украинская актриса Наталья Денисенко разводится со своим мужем, актером Андреем Фединчиком. Пара прожила вместе почти восемь лет и воспитывает сына. Актриса подала документы на расторжение брака еще 31 января.