18 ноября 2025, 00:50

"Какого черта?": ведущая Леся Никитюк рассказала, какие слухи о ней ее раздражали после материнства.

18 ноября 2025, 00:50
Фото из открытых источников
Украинская телеведущая отметила, что ее постоянно спрашивают "когда будет свадьба". По ее словам, она всегда ощущала давление с этим вопросом

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews .

Леся Никитюк отметила, что у нее всегда были проблемы с вопросом о свадьбе. Ведь люди реагировали на ее семейный статус так, что если она не показывает отношений, то автоматически одинока.

"Зачастую такое спрашивают пожилые женщины. Это давление. Почему я должен жить по их советам? Я даже иногда чувствовала себя виноватой, что не оправдываю чужих ожиданий. Но если подумать — какого черта?" – говорит Леся.

После того, как она родила сына, критики меньше не стало. Наоборот, появились новые сплетни. Даже в ее родном Хмельницком.

"Я понимаю, что люди спрашивают это по инерции. Но очень хочется, чтобы они менялись. Потому что это может быть больно. Особенно, когда тебя обсуждают незнакомцы. Представьте: в Хмельницком подруга нашей семьи услышала, как две девушки громко обсуждают, что я родила, но "наверное не сама, потому что в 37 это уже. Это унизительно. Хочу, чтобы общество поняло: быть незамужней в 37 – это ок. Рожать в 37, в 40, в 45 – тоже ок. Замораживать яйцеклетки – ок. Достаточно осуждать. Надо учиться такту", – говорит ведущая.

Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.

