Леся Никитюк впервые стала мамой: телеведущая родила сына

фото: instagram.com/lesia_nikituk

Радостную новость звезда подтвердила сегодня, 20 июня, на своей Instagram-странице, передает RegioNews.

В посте она опубликовала трогательное фото с новорожденным сыном и своим возлюбленным Дмитрием. На снимке счастливая пара стоит возле роддома: Леся держит малыша на руках, а рядом — отец ребенка.

Этим фото Никитюк официально подтвердила информацию, которая ранее распространялась в медиа и соцсетях. В частности, по данным BespaLOVmedia и INSTAМАНИЯ, телеведущая родила еще 15 июня в воскресенье.

В комментариях под публикацией подписчики и коллеги звезды поздравляют семью с пополнением, желая здоровья ребенка и родителям.

Напомним, о своей беременности Леся Никитюк сообщила только недавно, поэтому новость о рождении первенца стала неожиданной для многих ее поклонников.

Леся Никитюк — одна из самых известных украинских телеведущих, получившая популярность благодаря шоу "Орел и Решка" и "ЛеМаршрутка" . Ее юмор, харизма и открытость давно покорили миллионы зрителей.

В начале января бойфренд Леси, военный Дмитрий Бабчук, сделал ей предложение во время отдыха в Карпатах. В марте ведущая сообщила, что свадьба пока откладывается из-за службы жениха. А уже в апреле Никитюк зажгла новое кольцо, чем вызвала слухи о возможном тайном браке.

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