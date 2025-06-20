09:09  20 июня
На выходных из столицы во Львов будет курсировать дополнительный скорый поезд
07:05  20 июня
На Киевщине в лесу обнаружили обломки российского дрона "Герань-2"
03:55  20 июня
Вывез тело в коробке и спрятал: в Одессе задержали мужчину, который убил 7-летнего ребенка соседей
UA | RU
UA | RU
20 июня 2025, 11:06

Леся Никитюк впервые стала мамой: телеведущая родила сына

20 июня 2025, 11:06
Читайте також українською мовою
фото: instagram.com/lesia_nikituk
Читайте також
українською мовою

Украинская телеведущая недавно объявившая о беременности Леся Никитюк впервые стала мамой

Радостную новость звезда подтвердила сегодня, 20 июня, на своей Instagram-странице, передает RegioNews.

В посте она опубликовала трогательное фото с новорожденным сыном и своим возлюбленным Дмитрием. На снимке счастливая пара стоит возле роддома: Леся держит малыша на руках, а рядом — отец ребенка.

Этим фото Никитюк официально подтвердила информацию, которая ранее распространялась в медиа и соцсетях. В частности, по данным BespaLOVmedia и INSTAМАНИЯ, телеведущая родила еще 15 июня в воскресенье.

В комментариях под публикацией подписчики и коллеги звезды поздравляют семью с пополнением, желая здоровья ребенка и родителям.

Напомним, о своей беременности Леся Никитюк сообщила только недавно, поэтому новость о рождении первенца стала неожиданной для многих ее поклонников.

Леся Никитюк — одна из самых известных украинских телеведущих, получившая популярность благодаря шоу "Орел и Решка" и "ЛеМаршрутка" . Ее юмор, харизма и открытость давно покорили миллионы зрителей.

В начале января бойфренд Леси, военный Дмитрий Бабчук, сделал ей предложение во время отдыха в Карпатах. В марте ведущая сообщила, что свадьба пока откладывается из-за службы жениха. А уже в апреле Никитюк зажгла новое кольцо, чем вызвала слухи о возможном тайном браке.

Читайте также: Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Киев беременность сын рождение ребенка Леся Никитюк телеведущая
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
На Львовщине в ДТП попали Nissan и Honda: госпитализировали 3 человек
20 июня 2025, 12:10
Шмыгаль о Чернышеве: в командировке до конца недели
20 июня 2025, 12:03
Донетчина под огнем: десятки обстрелов за сутки, есть погибший и раненые
20 июня 2025, 11:41
УП: вице-премьер-министр Чернышев на фоне скандала не собирается добровольно возвращаться в Украину
20 июня 2025, 11:35
Во Львовской области вор угрожал ножом и напал на полицейского
20 июня 2025, 10:53
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 20 июня
20 июня 2025, 10:45
Обстрелы Сумской области: за сутки 75 вражеских атак
20 июня 2025, 10:39
Украину накроет сильный ветер: объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2025, 10:22
Решение Верховной Рады о множественном гражданстве – абсурд и нарушение Конституции Украины
20 июня 2025, 10:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Сергей Фурса
Максим Жорин
Остап Дроздов
Все блоги »