"Просто на грани выживания": звезда "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк призналась, какие гонорары у актеров

Фото из открытых источников

У актрисы Антонины Хижняк поклонники поинтересовались, почему у нее до сих пор нет квартиры. Артистка решила объяснить, как действительно живут актеры в Украине

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

По словам Антонины Хижняк, она мечтает о своей квартире. Однако она не знает других способов добиться этого, кроме как "просто работать, откладывать, иногда даже одалживать" средства для оформления столь крупных покупок.

Актриса предположила, что возможно она могла достичь этого быстрее, если бы она понимала больше о криптовалюте или инвестициях.

"Я просто вижу, что у многих людей достаточно искаженное понимание жизни актеров. Поинтересуйтесь в ваших городах, сколько зарплата у театральных актеров. Большинство из них живет прямо на грани выживания", - говорит Хижняк.

Она также добавила, что актерская профессия, если у человека нет дополнительного бизнеса, мужчины, покровителей или спонсоров, – "это почти никогда о стабильности".

Справка. Антонина Хижняк – украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Украины. Многим зрителям она особенно известна благодаря роли в сериале "Поймать Кайдаша". Кроме того, Хижняк является актрисой дубляжа, и озвучила немало проектов: например, "Дедпул", "Ножи наголо", "Аркейн" и многие другие.