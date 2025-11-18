Фото з відкритих джерел

Українська телеведуча зазначила, що її постійно питають "коли буде весілля". За її словами, вона завжди відчувала тиск із цим питанням

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Леся Нікітюк зазначила, що вона завжди мала проблеми із питанням про весілля. Адже люди реагували на її сімейний статус так, що ніби якщо вона не показує стосунків, то автоматично самотня.

"Найчастіше таке питають літні жінки. Це тиск. Чому я маю жити за їхніми порадами? Я навіть іноді почувалася винною, що не виправдовую чужих очікувань. Але якщо подумати — якого біса?" - каже Леся.

Після того як вона народила сина, критики менше не стало. Навпаки — з'явились нові плітки. Навіть в її рідному Хмельницькому.

"Я розумію, що люди питають це по інерції. Але дуже хочеться, щоб вони змінювалися. Бо це може бути боляче. Особливо, коли тебе обговорюють незнайомці. Уявіть: у Хмельницькому подруга нашої родини почула, як дві дівчини голосно обговорюють, що я народила, але "мабуть не сама, бо в 37 це вже стара, напевно то була сурогатна матір". Це принизливо. Хочу, щоб суспільство зрозуміло: бути незаміжньою у 37 — це ок. Народжувати в 37, у 40, у 45 — теж ок. Заморожувати яйцеклітини — ок. Досить осуджувати. Треба вчитись такту", - каже ведуча.

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.