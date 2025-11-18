18:43  17 листопада
18 листопада 2025, 00:50

"Якого біса?": ведуча Леся Нікітюк розповіла, які чутки про неї її дратували після материнства

18 листопада 2025, 00:50
Фото з відкритих джерел
Українська телеведуча зазначила, що її постійно питають "коли буде весілля". За її словами, вона завжди відчувала тиск із цим питанням

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Леся Нікітюк зазначила, що вона завжди мала проблеми із питанням про весілля. Адже люди реагували на її сімейний статус так, що ніби якщо вона не показує стосунків, то автоматично самотня.

"Найчастіше таке питають літні жінки. Це тиск. Чому я маю жити за їхніми порадами? Я навіть іноді почувалася винною, що не виправдовую чужих очікувань. Але якщо подумати — якого біса?" - каже Леся.

Після того як вона народила сина, критики менше не стало. Навпаки — з'явились нові плітки. Навіть в її рідному Хмельницькому.

"Я розумію, що люди питають це по інерції. Але дуже хочеться, щоб вони змінювалися. Бо це може бути боляче. Особливо, коли тебе обговорюють незнайомці. Уявіть: у Хмельницькому подруга нашої родини почула, як дві дівчини голосно обговорюють, що я народила, але "мабуть не сама, бо в 37 це вже стара, напевно то була сурогатна матір". Це принизливо. Хочу, щоб суспільство зрозуміло: бути незаміжньою у 37 — це ок. Народжувати в 37, у 40, у 45 — теж ок. Заморожувати яйцеклітини — ок. Досить осуджувати. Треба вчитись такту", - каже ведуча.

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
