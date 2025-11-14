Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился

Иллюстративное фото

Музыкант Валерий Харчишин недавно признался, что когда-то у него был роман с журналисткой Яниной Соколовой. Теперь он рассказал, что в его жизни снова появилась любовь

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegoNews.

По словам Валерия Харчишина, сейчас у него есть отношения. Музыкант признался, что он чувствует себя влюбленным. При этом все же детали его личной жизни он решил не раскрывать.

Также он упомянул о своих прошлых отношениях с Яниной Соколовой. Он отметил, что Янина не была удовлетворена тем, когда он рассказал об этом в печати, и он сожалеет, что сделал ей неприятно.

По словам музыканта, тогда ему надоели провокативные заголовки к нему и Янине, и он хотел все разъяснить, чтобы закончить историю. При этом он отметил, что советовался с Яниной перед тем, как публично рассказывать об их разрыве.

Напомним, ранее фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин подтвердил, что у него был роман с журналисткой Яниной Соколовой. При этом он отметил, что эти отношения уже завершены и они не хотели делать это публичным.