25 октября 2025, 00:50

Ведущая Леся Никитюк призналась, где на самом деле она нашла своего любимого Дмитрия Бабчука: познакомились не вживую

25 октября 2025, 00:50
Фото из открытых источников
В этом году Леся Никитюк родила сына от любимого Дмитрия Бабчука. Теперь стало известно, как они встретили друг друга

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В одном из выпусков шоу "Кто сверну" Леся Никитюк рассказала о своих отношениях с военным Дмитрием Бабчуком. По ее словам, они познакомились благодаря сайту знакомств. Леся пошутила, что для больших городов знакомства через приложения – это привычное явление, потому что трудно найти время для встреч в реальной жизни.

"Все знакомятся через приложения. И это помогает хотя бы демографический кризис разрешить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях", – сказала Леся Никитюк.

Напомним, что летом Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца . Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха.

