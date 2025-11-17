13:06  17 листопада
Подвійне вбивство у Житомирі: чоловік наніс смертельні поранення двом жінкам
10:56  17 листопада
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
07:24  17 листопада
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
17 листопада 2025, 11:24

Кінопродюсерка, яка фінансувала фільм про Зеленського, фігурує у міжнародному криптоскандалі

17 листопада 2025, 11:24
На фото Артем Колюбаєв та Ельвіра Гаврилова
Кінопродюсерка з України Ельвіра Гаврилова-Патерсон фігурує у розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), до якого долучилися 37 медіа світу

Про це інформує RegioNews із посиланням на "Слідства.Інфо", журналісти якого також долучилися до розслідування.

За даними ЗМІ, її португальська компанія Elledgy Media Group з 2024 року просувала платформи уродженця Казахстану Володимира Охотнікова, відомого під ім’ям Ладо. Він, ймовірно, організував серію шахрайських операцій із криптовалютою на чотирьох континентах, зібравши близько 1 млрд доларів.Прокурори США звинуватили його у викраденні щонайменше 340 млн доларів через сфальсифіковану платформу між 2020 та 2022 роками.

Володимир Охотніков / Фото з інстаграм-сторінки Охотнікова

Журналісти встановили, що Гаврилова-Патерсон, спеціалістка з маркетингу, просувала бренди Охотнікова за кордоном, оскільки він не міг подорожувати через можливий арешт.

За останні два роки її компанія організувала низку заходів із залученням зірок у США, Франції, Італії, Індії та ОАЕ. У січні 2025 року вона повідомила юристу, що через її компанію пройшло понад 4 млн доларів. Португальська влада розпочала розслідування щодо Elledgy Media за підозрою у відмиванні коштів.

Elledgy також співпродюсувала фільм "Сага про Голігардів – Портал сили", режисером і актором якого є Кевін Спейсі, а сценаристом – Охотніков. Бюджет фільму складав близько 10 млн доларів.

Водночас Гаврилова-Патерсон була виконавчою продюсеркою фільму американського режисера Шона Пенна "Суперсила", у якому зафільмовано зустріч режисера з Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями у перші дні повномасштабного вторгнення.

Шон Пенн, Володимир Зеленський та Андрій Єрмак у перші ніч повномасштабного вторгнення у президентському бункері. Кадр з фільму "Суперсила"

"Я входила до складу виконавчих продюсерів фільму Superpower. – розповідала Ельвіра Гаврилова-Патерсон. – Давала кошти, залучала фінансування на фільм"

Гаврилова також волонтерила у громадській організації "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", що належить голові ОП Андрію Єрмаку. Продюсерка разом із керівником цієї організації та бізнес-партнером Єрмака Артемом Колюбаєвим збирала кошти на потреби України та Збройних сил. Так, у березні 2023 року вони проводили благодійний вечір у Греції, а у липні – у Житомирі.

Раніше вона керувала ТОВ "Академія біржових технологій", пов’язаною із компанією "Центр біржових технологій" і міжнародною компанією "Телетрейд", яка має судові справи в Україні через шахрайство.

Ельвіра Гаврилова-Патерсон не відповіла на запитання ICIJ щодо своєї ролі у міжнародній криптосхемі.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також не відповів на запит журналістів "Слідства.Інфо" щодо ролі Ельвіри Гаврилової-Патерсон у зйомках фільму, які, зокрема, передбачали доступ до бункеру президента у перші дні війни.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Алі-Баба". Він закликав звільнити його з посади.

