Фото из открытых источников

Недавно Тарас Цымбалюк был в командировке, когда работал над новым фильмом. Когда он вернулся домой, устроил для мамы подарок

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Холостяка, они с мамой устроили совместный шоппинг. Он подарил ей цветы (ее любимые орхидеи). Однако на этом сюрпризы для нее не закончились.

Дело в том, что в торговом центре матери актриса очень понравился новый телефон. Однако обычно она против того, чтобы сын даровал ей что-нибудь дорогое. Потому он почти тайно купил ей новый гаджет.

"Мамочке очень понравился этот телефон, когда мы гуляли в торговом центре. Но мама устраивает мне истерики, чтобы я не покупал ей вещи за "такие деньги". Поэтому, обычно, я все покупаю сам и привожу к Корсуню. И тогда она радуется как ребенок. Для меня это лучше всего дарить что-то родным", - ка.

Напомним, 17 октября вышел первый выпуск шоу "Холостяк", где участники будут бороться за сердце Тараса Цымбалюка. При этом раньше вокруг актера Цымбалюка в соцсети было немало критики. Например, за то, как когда-то он веселился под российские песни с блогером Анной Алхим.

Однако ведущий Григорий Решетник вступился за него, заметив, что Тарас извинялся за свои ошибки публично.