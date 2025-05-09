Фото: YouTube

Григорий Решетник объяснил, влияет ли на шоу то, что "Холостяк" Тарас Цымбалюк имел определенные скандалы в прошлом. По словам ведущего, идеальных людей не существует

Об этом ведущий "Холостяка" сказал в комментарии "Радио Люкс", передает RegioNews.

Осенью на экраны выйдет 14-й сезон шоу "Холостяк", где героем станет актер Тарас Цымбалюк. В сети стали упоминать актёрские скандалы. В частности, как он веселился под российские песни с блогершей Анной Алхим. Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник порекомендовал акцентировать не на ошибках, которые допускают звезды, а на том, сделали ли они выводы после собственных факапов.

Решетник отметил, что идеальных людей нет. По словам ведущего, невозможно найти самодостаточного 35-летнего мужчину, прожившего треть своей сознательной жизни, не ошибаясь. Тарас Цымбалюк извинялся за свои ошибки публично.

"У Тараса миллион талантов и хороших черт, он остается в Украине, работает здесь, помогает армии. Давайте шанс ошибаться. Для нас это вызов, но, надеюсь, мы и дальше останемся лучшим и самым популярным телепроектом страны", - сказал Решетник.

Напомним, ранее в сети появились слухи, что якобы актер Тарас Цымбалюк является отцом ребенка беременной певицы Солохи. Сам Цымбалюк отреагировал на это, и заявил, что видел эту женщину только один раз (на репетиции спектакля). После его заявления Солоха опубликовала фото, где она лежит с капельницей и намекнула, что ее коллега "имеет неуважение к женщине, беременной женщине и коллеге, матери".