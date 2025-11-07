Фото из открытых источников

Бывший глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сейчас проживает в квартире в столице вместе с любимой Светланой Павелецкой. Он рассказал, какие у него ежемесячные расходы

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Дмитрия Кулебы, в семье двое взрослых, двое детей и две собаки Поэтому сумма на месяц нужна немалая. Также бывший министр помогает родным. Эксминистр отметил, что в месяц ему нужно около 5 тысяч долларов (это примерно 200 тысяч гривен).

Напомним, сейчас Дмитрий Кулеба ведет лекции в Институте политических исследований (Sciences Po) в Париже и Гарвардском университете. Он говорил, что зарабатывает больше, чем во времена, когда работал в Министерстве иностранных дел.

Кроме того, он предоставляет консалтинговые услуги зарубежным компаниям, а недавно запустил свой ютуб-канал, который в будущем может приносить ему прибыль. Параллельно с тем его избранница является соучредителем издательства, PR-агентства и магазина интимных товаров.