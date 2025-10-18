16:42  17 октября
18 октября 2025, 01:30

"Мне очень нравились милфы": Холостяк Тарас Цымбалюк рассказал, какая украинская актриса его возбуждала в юности

18 октября 2025, 01:30
Фото из открытых источников
17 октября вышел первый выпуск шоу Холостяк, где участники будут бороться за сердце Тараса Цымбалюка. Он в интервью рассказал о своем типе женщин

Об этом актер рассказал в проекте "Na bari", передает RegioNews.

По словам актера, Даша Астафьева — пример типажа, который ему очень нравится. В частности, он говорил о Наталье Денисенко: актриса его подруга, поэтому ему сложно воспринимать ее как женщину. Однако среди коллег он выделил Ксению Мишину и Екатерину Кузнецову: он считает их сексуальными.

В его "топ-3" также вошла певица Надя Дорофеева. При этом в юности у Тараса были сексуальные фантазии об Ольге Сумской.

"Я когда-то подошел к Ольге Сумской и говорю: "Оля, я дрочил на тебя весь 10-й и 11-й класс". Мне очень нравились милфы, а она была просто ракета. Ей было приятно это услышать", - говорит актер.

Напомним, что вокруг актера Тараса Цымбалюка в соцсети было немало критики. Например, за то, как когда-то он веселился под российские песни с блоггером Анной Алхим. Однако ведущий Григорий Решетник вступился за него, заметив, что Тарас извинялся за свои ошибки публично.

"У Тараса миллион талантов и хороших черт, он остается в Украине, работает здесь, помогает армии. Давайте шанс ошибаться. Для нас это вызов, но, надеюсь, мы и дальше останемся лучшим и самым популярным телепроектом страны", - сказал Решетник.

