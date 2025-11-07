Пошел в морг ради девушки: певец Артем Пивоваров рассказал, что сделал ради любви

Фото из открытых источников

Украинский певец Артем Пивоваров когда-то побывал в морге ради девушки. По его словам, он хотел добиться ее внимания

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Это произошло, когда певец учился в медицинском колледже Харьковской области. Тогда ему понравилась девушка. Артист учился на фельдшере-акушере и часто оставался после пар на дополнительные практические занятия в морге. И однажды такая попытка понравиться девушке привела его к неожиданной ситуации.

"Я ходил на практику к патологоанатому. Как-то пришел, а преподавателя, которого я знал, не было — другой мужчина. Он услышал, как я подсказываю, и говорит: "Ты что, самый умный здесь? Бери ножовку и пиляй". И дал мне настоящую пилу по металлу.

По его словам, Екатерина (так звали его одногруппницу) оценила этот поступок, и они действительно начали общаться.

Справка. Артем Пивоваров – украинский певец, автор песен. Заслуженный артист Украины. Во время полномасштабной войны активно выступает в Украине и за границей, где собирает деньги на помощь ВСУ.