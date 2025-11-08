Фото з відкритих джерел

Нещодавно Тарас Цимбалюк був у відрядженні, коли працював над новим фільмом. Коли він повернувся додому, то влаштував для мами подарунок

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Холостяка, вони з мамою влаштували спільний шопінг. Він подарував їй квіти (її улюблені орхідеї). Проте на цьому сюрпризи для неї не закінчились.

Річ у тім, що в торговому центрі мамі акторка дуже сподобався новий телефон. Проте зазвичай вона проти того, щоб син дарував їй щось дороге. Тому він майже таємно купив їй новий гаджет.

"Матусі дуже сподобався цей телефон, коли ми гуляли в торговому центрі. Але мама влаштовує мені істерики, щоб я не купував їй речі за "такі гроші". Тому, зазвичай, я все купую сам і привожджу до Корсуня. І тоді вона тішиться як дитина. Для мене це найкраще – дарувати щось рідним", - каже Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, 17 жовтня вийшов перший випуск шоу "Холостяк", де учасниці будуть боротися за серце Тараса Цимбалюка. При цьому раніше навколо актора Цимбалюка в соцмережі було чимало критики. Наприклад, за те, як колись він веселився під російські пісні з блогеркою Анною Алхім.

Проте ведучий Григорій Решетник заступився за нього, зауваживши, що Тарас просив вибачення за свої помилки публічно.