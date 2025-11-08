17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2025, 01:50

"Мама влаштовує мені істерики": Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, яким подарунком порадував найріднішу людину

08 листопада 2025, 01:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Нещодавно Тарас Цимбалюк був у відрядженні, коли працював над новим фільмом. Коли він повернувся додому, то влаштував для мами подарунок

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Холостяка, вони з мамою влаштували спільний шопінг. Він подарував їй квіти (її улюблені орхідеї). Проте на цьому сюрпризи для неї не закінчились.

Річ у тім, що в торговому центрі мамі акторка дуже сподобався новий телефон. Проте зазвичай вона проти того, щоб син дарував їй щось дороге. Тому він майже таємно купив їй новий гаджет.

"Матусі дуже сподобався цей телефон, коли ми гуляли в торговому центрі. Але мама влаштовує мені істерики, щоб я не купував їй речі за "такі гроші". Тому, зазвичай, я все купую сам і привожджу до Корсуня. І тоді вона тішиться як дитина. Для мене це найкраще – дарувати щось рідним", - каже Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, 17 жовтня вийшов перший випуск шоу "Холостяк", де учасниці будуть боротися за серце Тараса Цимбалюка. При цьому раніше навколо актора Цимбалюка в соцмережі було чимало критики. Наприклад, за те, як колись він веселився під російські пісні з блогеркою Анною Алхім.

Проте ведучий Григорій Решетник заступився за нього, зауваживши, що Тарас просив вибачення за свої помилки публічно.

"У Тараса мільйон талантів і гарних рис, він залишається в Україні, працює тут, допомагає армії. Даймо шанс помилятися. Для нас це виклик, але, сподіваюсь, ми й надалі залишимося найкращим і найпопулярнішим телепроєктом країни", - сказав Решетник.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи стане новою "Холостячкою"
07 листопада 2025, 02:50
Ексміністр Дмитро Кулеба розповів, скільки витрачає на життя в Києві щомісяця
07 листопада 2025, 01:50
Пішов у морг заради дівчини: співак Артем Пивоваров розповів, що зробив заради кохання
07 листопада 2025, 00:50
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Акторка Анна Саліванчук зізналась, за які гроші купила квартиру в столиці в 23 роки
08 листопада 2025, 00:50
В Україні подешевшав популярний овоч: скільки тепер треба платити за кілограм
07 листопада 2025, 23:50
Майже половина кондитерських виробів з України йде за кордон: що відбувається
07 листопада 2025, 23:30
16 тисяч доларів за відстрочку від служби: в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему
07 листопада 2025, 22:50
На Львівщині побили 15-річну дівчинку: дитину госпіталізували
07 листопада 2025, 21:50
Друзі Кулеби із Полтавської ОВА двічі заробили на будівництві фортифікацій на Донеччині – нардеп
07 листопада 2025, 20:55
На Київщині засудили чоловіка і жінку, які підпалювали авто на замовлення росіян: як їх покарали
07 листопада 2025, 20:35
У Запоріжжі інструктора з водіння піймали на хабарі: що тепер йому загрожує
07 листопада 2025, 19:55
Діти та дружина "на замовлення": в Києві викрили нову схему для ухилення від мобілізації
07 листопада 2025, 19:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »