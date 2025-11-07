Актриса Екатерина Кузнецова призналась, станет ли новой "Холостячкой"

Фото из открытых источников

Сейчас украинцы следят за новым сезоном шоу Холостяк с Тарасом Цымбалюком. При этом зрители также помнят версию, где главная героиня женщина

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Украинцы уже видели шоу, где за сердце женщины борются мужчины. В первом сезоне Холостячкой была актриса Ксения Мишина, а во втором – певица Злата Огневич. Теперь поклонники Екатерина Кузнецовой спросили, хотела бы она принять участие в таком шоу. Однако актриса ответила отказом и объяснила это бунтарским характером.

"Нет! Это не моя история. Меня выгнали бы на 2 день, потому что я бы там хулиганила и нарушала условия сценария", - говорит Кузнецова.

Напомним, в 2014 году она вышла замуж за российского актера Евгения Пронина. Однако в 2015 году они развелись.

С 2017 года Кузнецова была в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Они прожили вместе около восьми лет. В июле 2025 г. она объявила о разрыве.