17 жовтня 2025, 00:30

Співачка Оля Полякова заявила, що хоче на Євробачення: артистка буде боротися за зміну правил

17 жовтня 2025, 00:30
Фото з відкритих джерел
Співачка Оля Полякова подала заявку на участь в Національному відборі на Євробачення. При цьому вона зробила важливу заяву, опублікувавши звернення до "Суспільного"

Про це розповіла артиста на своїй сторінці в соцмережі, передає RegioNews.

Оля Полякова опублікувала звернення, в якому вона просить змінити правила Національного відбору на Євробачення. Нагадаємо, що після 2019 року, коли на Нацвідборі перемогла співачка Maruv, після скандалу вирішили запровадити обмеження: це правило не дозволяє брати участь у відборі тим артистам, хто після 2014 року виступав на території РФ.

"Я вважаю несправедливими ті обмеження, які колись були запроваджені. Вони давно втратили сенс і не відповідають сьогоднішнім реаліям", - заявила Оля Полякова.

Вона зазначила, що вона є громадянкою України, сплачує податки та має право брати участь в конкурсах. Вона також зазначила, що вона прийняла рішення йти за своїми мріями та захищати свої права.

При цьому в соцмережах уже з'явився уривок пісні, з якою артистка хоче представити Україну на пісенному конкурсі.

Нагадаємо, в Україні вже стартував прийом заявок на Національний відбір на Євробачення. Музичною продюсеркою цьогоріч стала співачка Джамала, яка у 2016 році принесла нашій країні перемогу. При цьому вона нещодавно говорила про те, що незадоволена першими заявками.

