Фото из открытых источников

Долгое время в сети появлялась информация, что Андрей Хливнюк служит в территориальной обороне. Музыкант рассказал, где он служит на самом деле

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Фронтмен группы "Бумбокс" и военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Хливнюк впервые за долгое время прокомментировал свою службу. Он рассказал, что на самом деле ни дня не был в территориальной обороне, как многие думали. На самом деле он сейчас является частью отряда "Хищник", прикомандированного к 426-му отдельному батальону морской пехоты.

Он рассказал, что с первых дней полномасштабной войны он покинул сцену и взял в руки оружие. Также музыкант убежден, что каждый гражданин должен вносить вклад в общую победу.

"У нас больше нет гражданских. Есть только тыл и фронт. Осознайте это раз и навсегда. Я не призываю вас ни к чему, кроме вооруженного сопротивления", - подчеркнул Андрей.

Справка. В феврале 2022 года после полномасштабного вторжения Андрей Хливнюк начал военную службу. 26 марта артист попал под минометный обстрел, получил ранения. Вскоре, 2 апреля, он вернулся на военную службу. В 2023 году артист стал командиром своей группы аэроразведки.