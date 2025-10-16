01:30  16 октября
Музыкант Андрей Хливлюк рассказал, где он служит на самом деле
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 01:30

Музыкант Андрей Хливлюк рассказал, где он служит на самом деле

16 октября 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Долгое время в сети появлялась информация, что Андрей Хливнюк служит в территориальной обороне. Музыкант рассказал, где он служит на самом деле

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Фронтмен группы "Бумбокс" и военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Хливнюк впервые за долгое время прокомментировал свою службу. Он рассказал, что на самом деле ни дня не был в территориальной обороне, как многие думали. На самом деле он сейчас является частью отряда "Хищник", прикомандированного к 426-му отдельному батальону морской пехоты.

Он рассказал, что с первых дней полномасштабной войны он покинул сцену и взял в руки оружие. Также музыкант убежден, что каждый гражданин должен вносить вклад в общую победу.

"У нас больше нет гражданских. Есть только тыл и фронт. Осознайте это раз и навсегда. Я не призываю вас ни к чему, кроме вооруженного сопротивления", - подчеркнул Андрей.

Справка. В феврале 2022 года после полномасштабного вторжения Андрей Хливнюк начал военную службу. 26 марта артист попал под минометный обстрел, получил ранения. Вскоре, 2 апреля, он вернулся на военную службу. В 2023 году артист стал командиром своей группы аэроразведки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес военный
Певец EL Кравчук признался, хочет ли он детей
15 октября 2025, 01:30
"Это был мой выбор": певица Тоня Матвиенко призналась, что ее мать не принимала Арсена Мирзояна
15 октября 2025, 00:50
"Я буду жесткая": Джамала раскритиковала заявки от артистов на Евровидение
15 октября 2025, 00:30
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
Третья штурмовая бригада отреагировала на якобы задержание своих бойцов в Тернопольской области
16 октября 2025, 07:28
В Нежине после удара дронов горела многоэтажка: есть раненые
16 октября 2025, 07:09
Масштабная атака РФ: взрывы прогремели в нескольких городах
16 октября 2025, 06:49
Ветеран Валерий Маркус показал кадр со своей свадьбы
16 октября 2025, 01:50
Ветеран Александр Терен рассказал, что не так с проектом Холостяк
16 октября 2025, 00:50
Мошенники обворовали известную украинскую блогершу более чем на 6 миллионов
16 октября 2025, 00:30
В Украине падает урожай яблок: почему так произошло
15 октября 2025, 23:35
Известный украинский эксфутболист возглавил комитет ФИФА
15 октября 2025, 23:14
В Украине ощутимо подорожали яйца: какие сейчас цены в супермаркетах
15 октября 2025, 23:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »