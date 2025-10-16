Фото из открытых источников

Известный украинский военный показал фото со своей свадьбы. Через три года после официального брака он решил все же устроить рассвет

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Валерий Маркус опубликовал фото со своей свадьбы. Здесь можно увидеть его в костюме и его жену в белом платье невесты. Они позировали у картины Тараса Шевченко "Екатерина".

"Во время отпуска принял участие в своей свадьбе. После трех лет брака. Понравилось", - подписал фото военный.

Напомним, Валерий Маркус заключил брак в феврале 2023 года. Тогда он рассказал, что "узаконил" отношения, однако не праздновал свадьбу. При этом, кто именно его жена, Валерий Маркус не рассказывает. Это он решил оставить личным.