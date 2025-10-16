Фото из открытых источников

Ветеран Александр Терен был героем 13 сезона шоу "Холостяк". При этом он откровенно рассказал, что были вещи, которые ему не нравились

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Александра Терена, он не играл на камеру во время съемок шоу "Холостяк". Однако монтировка все равно способна искажать реальность. Это ему не нравится, однако военный ветеран все равно не жалеет об участии. Хотя второй раз, признался он, участвовать не стал бы.

"Я был собой, конечно, но есть магия монтажа. Для меня это огромный опыт, но со своими нюансами. Думаю, что не повторил бы", – говорит Терен.

Напомним, что следующий сезон шоу "Холостяк" выйдет на экраны уже 17 октября. Героем этого сезона стал известный украинский актер Тарас Цымбалюк. Имена участниц в первый эфир содержатся в секрете.