15 жовтня 2025, 00:30

"Я буду жорстка": Джамала розкритикувала заявки від артистів на Євробачення

15 жовтня 2025, 00:30
Фото з відкритих джерел
Джамала цьогоріч буде музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення. Проте тими заявками, які вже є, вона лишилась незадоволена

Про це Джамала розповіла в соціальній мережі, передає RegioNews.

За словами артистки, вона прослухала кілька демо-версій конкурсних пісень та дуже розчарувалась. Джамала зазначила, що їй не сподобались ані тексти, ані вокал. На її думку, багато хто з "кандидатів" не враховують український контекст і не орієнтуються на те, які сенси зараз потрібні слухачам.

"Послухала те, що прислали люди. Вибачте, я буду жорстка. Як можна прислати просто пісню, просто "ме-ме-ме". Ну можна ж щось заспівати, щоб було видно, що це пісня на Євробачення. Просто жахливі демки: жахлива якість, виконання, інтонування", - каже Джамала.

Вона зазначила, що деякі пісні були хорошими, але їй хочеться, щоб хорошого матеріалу було більше.

Нагадаємо, в Україні вже стартував прийом заявок на Національний відбір на Євробачення. Музичною продюсеркою цьогоріч стала співачка Джамала, яка у 2016 році принесла нашій країні перемогу.

Раніше солістка гурту KAZKA казала про те, що є ймовірність, що бенд знову з'явиться на Національному відборі. Проте це станеться лише в тому випадку, якщо буде потрібна пісня.

