Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

В новой песне Кристины Соловий есть слова: "Ти цілуєш мене, а я плачу, і за нами вже їде поліція". Как оказалось, эта строка не выдумка. По словам артистки, это реальная история из ее жизни.

Это произошло в Италии. Там она с ее бывшим парнем нарушила некоторые правила во время езды по побережью. В результате им пришлось убегать от полиции. Парень смог оторваться, и они ушли от штрафа.

"Я очень долго была в бурных отношениях с мужчиной, которого сильно любила. Наша жизнь была полна музыки, драйва и путешествий. Уезжая по живописному побережью, мы несколько нарушили правила и за нами появилась полиция. Я знала, что сижу рядом с виртуозным водителем, с которым никогда не очень страшно, с которым никогда не страшно. испугана, но в этот момент зародилась строчка из новой песни", - говорит певица.

Напомним, ранее певица рассказывала, будет ли она участвовать в Национальном отборе на Евровидении. По ее словам, она периодически возвращается к этим мнениям.