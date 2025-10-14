20:59  13 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
17:44  13 октября
Священник из Днепра сравнил гражданский брак с проституцией
16:55  13 октября
Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2
UA | RU
UA | RU
14 октября 2025, 00:35

"Это не выдумка": певица Кристина Соловий рассказала, как убегала от полиции с бывшим

14 октября 2025, 00:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская артистка Кристина Соловий , как оказалось, имела проблемы с законом за границей. Когда-то ей пришлось убегать от правоохранителей

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

В новой песне Кристины Соловий есть слова: "Ти цілуєш мене, а я плачу, і за нами вже їде поліція". Как оказалось, эта строка не выдумка. По словам артистки, это реальная история из ее жизни.

Это произошло в Италии. Там она с ее бывшим парнем нарушила некоторые правила во время езды по побережью. В результате им пришлось убегать от полиции. Парень смог оторваться, и они ушли от штрафа.

"Я очень долго была в бурных отношениях с мужчиной, которого сильно любила. Наша жизнь была полна музыки, драйва и путешествий. Уезжая по живописному побережью, мы несколько нарушили правила и за нами появилась полиция. Я знала, что сижу рядом с виртуозным водителем, с которым никогда не очень страшно, с которым никогда не страшно. испугана, но в этот момент зародилась строчка из новой песни", - говорит певица.

Напомним, ранее певица рассказывала, будет ли она участвовать в Национальном отборе на Евровидении. По ее словам, она периодически возвращается к этим мнениям.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Певица Елена Тополя рассказала, как они с мужем "поддерживают огонек" в отношениях
11 октября 2025, 01:50
Муж MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица
11 октября 2025, 01:30
Дочь Оли Поляковой рассказала, сколько денег ей присылают родители для жизни в США
11 октября 2025, 00:50
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
14 октября 2025, 00:55
В Украине стремительно дорожает рапс: что происходит на рынке
13 октября 2025, 23:50
Как в Украине за неделю подорожали овощи
13 октября 2025, 23:35
РФ вечером запустила по Украине несколько групп ударных дронов
13 октября 2025, 21:55
Зеленский заявил, что в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии
13 октября 2025, 21:44
В Харькове мужчина воровал машины с помощью эвакуатора
13 октября 2025, 21:35
Россияне снова атаковали Константиновку в Донецкой области, есть жертвы
13 октября 2025, 21:29
В Ивано-Франковской области построят индустриальный парк
13 октября 2025, 21:15
На Криворожье 29-летний мужчина задушил женщину и сбросил тело в колодец
13 октября 2025, 21:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »