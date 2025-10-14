Фото из открытых источников

Известный юморист Сергей Середа сам признается, что его карьера выстраивалась сначала в РФ. Однако впоследствии он и его товарищи по команде разорвали все контакты и вернулись домой

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

По словам юмориста, в Украине его и его товарищей по команде некоторое время не слишком замечали. Однако с 2014 года продолжать работу в РФ они сочли неправильным. Итак, было принято решение вернуться домой и строить карьеру здесь. При этом коллеги из РФ до сих пор могут ему писать, но он не отвечает.

"Каждый год на мой день рождения некоторые бывшие коллеги пишут мне. Уже около пяти лет я им ничего не отвечаю. Мне даже кажется, у них просто стоит какой-то автоматический напоминатель или автосообщение типа "С днем рождения". Но реально ни с кем из них я никак не общаюсь", - говорит а.

Справка. Сергей Середа – украинский юморист. Популярным его, в частности, сделало участие в команде КВН "Одесские Мансы". Впоследствии он сотрудничал с компанией "Квартал 95": он снялся в проектах "Страна У", "Сказки У" и "Однажды в Одессе". В последнем он играл вместе со своей женой, певицей MamaRika.