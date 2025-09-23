Фото из открытых источников

Группа KAZKA уже была на Национальном отборе на Евровидение два раза. Однако каждый раз они не одерживали победы. Теперь Александра Зарицкая объяснила, будет ли коллектив на Нацотборе уже второй раз

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам солистки группы KAZKA, сейчас она с коллегами работает над новой песней. Конкурсной песни еще нет. Александра Зарицкая объяснила, что если до конца подачи заявок на участие в нацотборе у KAZKA появится достойная композиция, то группа попробует свои силы в третий раз.

"Часы очень тикают в плане до конца подачи заявки. С Джамалой мы разговаривали по телефону долго. Если мы успеем найти песню, потому что песни нет еще, если мы на самом деле найдем песню, которая будет мне нравиться и я пойму, что этот претендент на победу точно, то все возможно. Если нет, то вы сами поймете. Если 27 октября нашей песни нет, значит мы профукали, потому что сейчас мы очень плодотворно ищем эту песню", - разъяснила артистка.

Напомним, в Украине уже стартовал прием заявок на Национальный отбор по Евровидению. Музыкальным продюсером в этом году стала певица Джамала, которая в 2016 году принесла нашей стране победу.