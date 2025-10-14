20:59  13 октября
14 октября 2025, 00:55

Погиб украинский актер, служивший в ВСУ

14 октября 2025, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Стало известно о гибели 46-летнего украинского актера Алексея Наконечного. Он также известен под позывным "артистом"

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Актер и доброволец Алексей Наконечный погиб в аварии. Трагедия произошла при возвращении мужчины в свою часть после короткого отпуска. За это время он успел навестить жену и трехмесячного сына. До места назначения он не доехал всего километр и попал в смертельную аварию.

"Погиб, не доехав до части один километр. Возвращался из краткосрочного отпуска, где посещал больную жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплата семьи не принадлежит..", - рассказала актриса Ольга Сумская.

Жена актера и военного Мирослава выразила свои эмоции. Она отметила, что не может поверить в эту утрату.

"Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка", - на нашего сыночка.

Напомним, ранее стало известно о гибели участника команды КВН "С потолка". Артем Столпяцкий погиб на фронте.

