03 октября 2025, 23:30

"За 200 гривен в час": ведущая Леся Никитюк рассказала, как семья помогает ей с сыном

03 октября 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская ведущая активно работает и воспитывает маленького сына. Она рассказала, как ей удается это совмещать

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Леси Никитюк, ей помогла мама. Ведущая даже в шутку "подписала тариф": 200 гривен в час.

"Мамаша, богиня нашей семьи, с большой радостью и за 200 гривен в час согласилась посидеть с внуком. Шучу", - говорит Леся.

Она также рассказала, что присоединилась к этому процессу и невестка. Вся семья работает на малыша, пока ведущая работает на съемочной площадке. Поэтому, благодаря заботе близких, говорит Никитюк, ей удалось избежать трудностей в балансе между карьерой и ребенком.

"Господь дал моей маме здоровье и сил. Она с радостью согласилась сидеть с внуком. Потом еще и невестка помогла, и они вдвоем отлично проводили время с нашим сыном, пока я работала", - рассказала Никитюк.

Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Также Леся рассказывала, покупает ли сыну дорогие вещи.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
