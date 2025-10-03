Фото из открытых источников

Украинская ведущая активно работает и воспитывает маленького сына. Она рассказала, как ей удается это совмещать

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Леси Никитюк, ей помогла мама. Ведущая даже в шутку "подписала тариф": 200 гривен в час.

"Мамаша, богиня нашей семьи, с большой радостью и за 200 гривен в час согласилась посидеть с внуком. Шучу", - говорит Леся.

Она также рассказала, что присоединилась к этому процессу и невестка. Вся семья работает на малыша, пока ведущая работает на съемочной площадке. Поэтому, благодаря заботе близких, говорит Никитюк, ей удалось избежать трудностей в балансе между карьерой и ребенком.

"Господь дал моей маме здоровье и сил. Она с радостью согласилась сидеть с внуком. Потом еще и невестка помогла, и они вдвоем отлично проводили время с нашим сыном, пока я работала", - рассказала Никитюк.

Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Также Леся рассказывала, покупает ли сыну дорогие вещи.