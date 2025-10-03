Фото з відкритих джерел

Українська ведуча активно працює і при цьому виховує маленького сина. Вона розповіла, як їй вдається це поєднувати

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Лесі Нікітюк, їй допомогла мама. Ведуча навіть жартома "підписала тариф": 200 гривень на годину.

"Матуся, богиня нашої сім’ї, з великою радістю і за 200 гривень на годину погодилася посидіти з онуком. Жартую", - каже Леся.

Вона також розповіла, що долучилась до цього процесу і її невістка. Вся родина дбає про малюка, доки ведуча працює на знімальному майданчику. Тому завдяки турботі близьких, каже Нікітюк, їй вдалось уникнути труднощів у балансі між кар'єрою та дитиною.

"Господь дав моїй мамі здоров’я і сил. Вона з радістю погодилася сидіти з онуком. Потім ще й невістка допомогла, і вони вдвох чудово проводили час із нашим сином, поки я працювала", — розповіла Нікітюк.

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Також Леся розповідала, чи купує сину дорогі речі.