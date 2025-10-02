Фото из открытых источников

В ленте "Привет, Февраль" Тарас Цымбалюк сыграл военного и носит в кадре шеврон "Азова". За это он получил критику

На претензии актер ответил в своем блоге в Instagram, передает RegioNews.

Тарас Цымбалюк отметил, что уверяет, что подразделение "Азов" помогает работать над фильмом. Военные находятся на съемочной площадке, помогают актерам разобраться в тонкостях военного дела. При этом бронежилет и шеврон Тарасу лично дал военный "Азов".

"В Киеве за 4 года снято несколько десятков фильмов о современных трагических реалиях. 90% людей в кадре, которые носят форму и шевроны разных подразделений - актеры. Но, традиционно, решили дое**ться до меня. Еще мой театр с первых дней войны ежемесячно помогает нашим героям. С каждого спектакля какая-то часть идет на поддержку фронта. Мы миллионы уже направили в помощь ВСУ. Я сыграл почти 300 спектаклей: после каждого я стою на авансцене и призываю помогать нашей армии. Обесценив меня сейчас, поставили под сомнение важную волонтерскую роль моих коллег, которые тоже все эти 4 года собирают деньги для бойцов", - пишет Тарас Цымбалюк.

Напомним, ранее Тарас Цимбалюк раскритиковал за эту роль военный Даниил Мирешкин. Он заявил, что Тарас Цымбалюк не должен одевать шеврон, когда он не имеет отношения к военному делу, когда бойцы прилагают усилия, чтобы попасть в "Азов".