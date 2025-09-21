Фото из открытых источников

Недавно Леся Никитюк стала мамой. Ведущая призналась, что принимает в подарок разные вещи. Как оказалось, даже те, которыми уже пользовались

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

По словам ведущей, она не планирует покупать маленькому сыну "золотые соски" или "серебряные ложки". При этом она отметила, что если что-нибудь подобное подарят, то она будет этим пользоваться.

Леся Никитюк рассказала, что она принимает от родных вещи для сына, даже если они уже были употреблены. По мнению ведущей, это нормально, ведь дети быстро растут и меняются.

"Если знакомые и близкие приносят уже используемые детские вещи, то я с удовольствием их принимаю. Понимаю потребности ребенка в маленьком возрасте. Все очень быстро меняется", - говорит она.

По словам ведущей, можно сразу покупать серебряную посуду или золотые бутылочки, ведь у каждого л-человека свои прихоти. Однако сама она такое покупать не планирует

Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха.