03 октября 2025, 02:45

Украинская модель Виктория Маремуха откровенно рассказала о проблемах со здоровьем после родов

03 октября 2025, 02:45
Фото из открытых источников
Украинская модель откровенно рассказала о проблемах с женским здоровьем. Это произошло с ней после родов

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Виктории Маремухи, у нее после родов были проблемы из-за опущения передней стенки матки. В частности, происходили эпизоды с недержанием. Она отметила, что это очень распространено среди женщин, но большинство стесняется говорить об этом.

"Сегодня я прошла первую процедуру лазерного влагалищного лечения… После родов иногда случается недержание во время смеха или прыжков. Это нормальная проблема после родов, и ее можно решать. Надеюсь, мой опыт станет кому-то полезным и поддержит тех, кто тоже ищет ответы", - рассказала модель.

Также ей пришлось пить препараты, чтобы поднять уровень железа в организме.

Напомним, что Виктория Маремуха родила любимому французу Луи сына в 2022 году.

Справка. Виктория Маремуха – украинская модель, блоггерша, актриса и телеведущая. Финалистка второго сезона "Супермодель по-украински". Она принимала участие в шоу "Инстазолушка". Впоследствии она одержала там победу, после чего стала ведущей на шоу "Утро с Украиной".

