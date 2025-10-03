Фото из открытых источников

Популярный украинский журналист Слава Соломко живет в Оболонском районе столицы. Он показал, как сейчас выглядит его квартира

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Сегодня эта квартира стоит около 80–90 тысяч долларов. Слава Соломко признался, что не покупал это жилье сам: это его наследство. Он решил не переезжать оттуда и просто сделал ремонт "под себя". Последний раз ремонтные работы здесь были в 2016 году.

Журналист рассказал, что практически не готовит и почти не приглашает гостей. Поэтому он обходится без клининговых компаний: готовит и убирает дома сам, а иногда может помочь мама.

В Соломко уютная спальня, минибар для гостей, гардеробная и собственная библиотека. В частности он обустроил зону, где снимает видео для своего YouTube-канала.

Напомним, недавно Слава Соломко рассказал, почему он не служит в ВСУ. Оказалось, что у него диагноз, который ему поставили еще в 2017 году: новообразование головного мозга. С этого времени он находится на длительной терапии, чтобы контролировать болезнь.