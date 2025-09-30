Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

23-летняя дочь Ольги Сумской решила заняться спортивной одеждой. Сейчас у девушки есть собственный магазин. Родители поддержали ее талант. По словам Ольги Сумской, она и ее муж были удивлены, увидев эскизы дочери. Она убеждена, что Анна сможет добиться успеха.

"Когда я вижу, как она живет этим, как она готовилась, разрабатывала эти чертежи, как она рожала эти эскизы, какие они совершенны. Когда мы эти модели понесли в профессиональный цех, даже профессионалы спросили, кто создавал эти рисунки. Говорю, что сама Анечка. Год над этим работала. Это ее толчок, который я всесторонне, как мама, поддерживаю, папа тоже. Верю, что это, возможно, станет ее бизнесом, еще одним увлечением, которое перерастет во что-то более серьезное", - говорит актриса.

Она также добавила, что финансово поддержала дочь. Это она считает своим долгом как мамы.

"Конечно, что мама помогла, а кто же еще. Поддержит родная мамочка! Да что же это я буду забирать деньги у ребенка? Конечно, это беспроцентно и не нужно ничего возвращать. Я верю в ее дело и надеюсь, что будет развиваться, и появятся ее поклонники, поклонники, ценители и клиенты". сегодня", - считает Ольга Сумская.

При этом у певицы Оли Поляковой несколько иной подход. Она говорила, что теперь она может отказывать старшей дочери в деньгах, потому что та уже вышла замуж. Однако звезда все же помогает Маше. В частности, после того как девушка записала для мамы драматический кавер на известную песню, когда выпрашивала материальную поддержку родителей.