00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
27 сентября 2025, 02:50

Ведущая Елена-Христина Лебедь рассказала, из-за чего может ссориться с Розенко

27 сентября 2025, 02:50
Фото из открытых источников
Недавно эксминистр соцполитики Павел Розенко и ведущая Елена-Христина Лебедь признались, что они обручены. При этом праздновать свадьбу они не спешат

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Елена-Христина рассказала, что им не хочется прямо сейчас "идти под венец". Однако ведущая уже задумывается о свадьбе. Она призналась, что хочет, чтобы это было что-то нестандартное.

"Нет, мы еще не узаконили отношения. О свадьбе я уже не знаю, нужно ли уже мечтать о свадьбе… Мне кажется, что сейчас мне этого просто не хочется, не будет ощущения такого полномасштабного удовольствия, легкости, кайфа, потому что все равно все мы на стрессе. Обязательно будет что-нибудь нестандартное, все все увидят и узнают", - рассказала она.

Ведущая также призналась, что она и Павел очень темпераментной парой. Они могут ссориться, но при этом им весело друг с другом.

"Мы темпераментная итальянская семья. У нас не кризис, у нас очень все бурно. В то же время что он, что я – очень активны. Вот эта активность – как два вулкана. Но нам очень весело. Единственное, что могу сказать, что весь сервиз, дарованный нам на три года на 18 персон, я разбила. Он такой крепкий орешек", - говорит ведущая.

Напомним, ранее бывший вице-премьер-министр рассказал, что Елена-Христина Лебедь уже несколько лет его невеста. При этом он отметил, что для них формальности не имеют значения. Пара еще не знает, когда будет праздновать свадьбу.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
