Фото из открытых источников

Недавно эксминистр соцполитики Павел Розенко и ведущая Елена-Христина Лебедь признались, что они обручены. При этом праздновать свадьбу они не спешат

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Елена-Христина рассказала, что им не хочется прямо сейчас "идти под венец". Однако ведущая уже задумывается о свадьбе. Она призналась, что хочет, чтобы это было что-то нестандартное.

"Нет, мы еще не узаконили отношения. О свадьбе я уже не знаю, нужно ли уже мечтать о свадьбе… Мне кажется, что сейчас мне этого просто не хочется, не будет ощущения такого полномасштабного удовольствия, легкости, кайфа, потому что все равно все мы на стрессе. Обязательно будет что-нибудь нестандартное, все все увидят и узнают", - рассказала она.

Ведущая также призналась, что она и Павел очень темпераментной парой. Они могут ссориться, но при этом им весело друг с другом.

"Мы темпераментная итальянская семья. У нас не кризис, у нас очень все бурно. В то же время что он, что я – очень активны. Вот эта активность – как два вулкана. Но нам очень весело. Единственное, что могу сказать, что весь сервиз, дарованный нам на три года на 18 персон, я разбила. Он такой крепкий орешек", - говорит ведущая.

Напомним, ранее бывший вице-премьер-министр рассказал, что Елена-Христина Лебедь уже несколько лет его невеста. При этом он отметил, что для них формальности не имеют значения. Пара еще не знает, когда будет праздновать свадьбу.