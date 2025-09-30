Фото з відкритих джерел

23-річна донька Ольги Сумської вирішила зайнятися спортивним одягом. Зараз дівчина має власний магазин. Батьки підтримали її талант. За словами Ольги Сумської, вона та її чоловік були здивовані, коли побачили ескізи доньки. Вона переконана, що Ганна зможе досягти успіху.

"Коли я бачу, як вона живе цим, як вона готувалася, розробляла ці креслення, як вона народжувала ці ескізи, які вони досконалі. Коли ми ці моделі понесли до професійного цеху, навіть професіонали запитали, хто створював ці малюнки. Кажу, що сама Ганнуся. Рік над цим працювала. Це її поштовх, який я всебічно, як мама, підтримую, тато також. Вірю, що це, можливо, стане її бізнесом, ще одним захопленням, яке переросте в щось серйозніше", - каже акторка.

Вона також додала, що фінансово підтримала доньку. Це вона вважає своїм обов'язком як мами.

"Звісно, що мама допомогла, а хто ж іще. Підтримає рідна матуся! Та що ж це я буду забирати гроші у дитини? Звісно, що це безвідсотково і не потрібно нічого повертати. Я вірю в її справу і сподіваюся, що розвиватиметься, і з'являться її шанувальники, поціновувачі та клієнти. Можливо, буде бутик спортивного одягу, бо спорт на часі сьогодні", - вважає Ольга Сумська.

При цьому в співачки Олі Полякової трохи інший підхід. Вона казала, що тепер вона може відмовляти старшій доньці в грошах, бо та вже вийшла заміж. Однак зірка все ж допомагає Маші. Зокрема, після того, як дівчина записала для мами драматичний кавер на відому пісню, коли випрошувала матеріальну підтримку батьків.