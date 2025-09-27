Фото из открытых источников

Шеф-повар Евгений Клопотенко ответил на критику о питании в школах. По его словам, он не может повлиять на качество школьного питания

Об этом кулинар рассказал в своем видео, передает RegioNews.

Поскольку Евгений Клопотенко разрабатывал меню и рецепты для школьного питания, часто недовольные родители обвиняют его. Кулинар записал обращение, в котором объяснил, что нужно делать родителям.

"Стоп. Я не чиновник. Не министр. Я не человек, который предоставляет услуги питания в столовых. Я — повар и общественный активист. Но так получилось, что именно я стал лицом реформы. Я поднял проблему, дал инструмент в виде рецептов, потому что хотел, чтобы украинские дети ели лучше. Но я не стою возле каждой плиты", - говорит кулинар.

Он добавил, что если в школе питания низкого качества, нужно сначала обратиться к классному руководителю, директору или решить проблему на уровне школьного комитета. Также родители могут обращаться в Управление образования районного или городского совета и в Департамент образования ОГА. В частности, можно обращаться в Госпродпотребслужбу и профильные министерства – образование и науку; здравоохранения; экономики Украины

Напомним, что в 2017 году Евгений Клопотенко получил грант от фонда "Ашан для молодежи" для составления нового рецептурного сборника для школьных столовых. Уже в 2021 году новое школьное меню, разработанное шеф-поваром, внедрялось при участии представителей правительства и первой леди Елены Зеленской.

Новое школьное меню насчитывает 160 позиций. В частности, это полтавский борщ, банош, пудинг и другие блюда.

Впоследствии кулинар ответил на волну критики в соцсетях о новом школьном меню, которое он разработал. Тогда он отметил, что к изменениям в питании нужно свыкнуться, ведь они направлены на формирование здоровых привычек у детей.