27 сентября 2025, 20:15

"Я не чиновник. Не министр": Евгений Клопотенко ответил на хейт из-за школьного питания

27 сентября 2025, 20:15
Фото из открытых источников
Шеф-повар Евгений Клопотенко ответил на критику о питании в школах. По его словам, он не может повлиять на качество школьного питания

Об этом кулинар рассказал в своем видео, передает RegioNews.

Поскольку Евгений Клопотенко разрабатывал меню и рецепты для школьного питания, часто недовольные родители обвиняют его. Кулинар записал обращение, в котором объяснил, что нужно делать родителям.

По словам Клопотенко, его уже раздражает постоянная критика в его адрес из-за того, что он стал лицом реформы.


"Стоп. Я не чиновник. Не министр. Я не человек, который предоставляет услуги питания в столовых. Я — повар и общественный активист. Но так получилось, что именно я стал лицом реформы. Я поднял проблему, дал инструмент в виде рецептов, потому что хотел, чтобы украинские дети ели лучше. Но я не стою возле каждой плиты", - говорит кулинар.

Он добавил, что если в школе питания низкого качества, нужно сначала обратиться к классному руководителю, директору или решить проблему на уровне школьного комитета. Также родители могут обращаться в Управление образования районного или городского совета и в Департамент образования ОГА. В частности, можно обращаться в Госпродпотребслужбу и профильные министерства – образование и науку; здравоохранения; экономики Украины

Напомним, что в 2017 году Евгений Клопотенко получил грант от фонда "Ашан для молодежи" для составления нового рецептурного сборника для школьных столовых. Уже в 2021 году новое школьное меню, разработанное шеф-поваром, внедрялось при участии представителей правительства и первой леди Елены Зеленской.

Новое школьное меню насчитывает 160 позиций. В частности, это полтавский борщ, банош, пудинг и другие блюда.

Впоследствии кулинар ответил на волну критики в соцсетях о новом школьном меню, которое он разработал. Тогда он отметил, что к изменениям в питании нужно свыкнуться, ведь они направлены на формирование здоровых привычек у детей.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
