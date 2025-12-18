16:44  18 декабря
18 декабря 2025, 20:15

В Киеве мужчина посреди улицы ограбил пенсионерку

Фото: Нацполиция
В Киеве мужчина ограбил пожилую женщину. Теперь ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина ранее был судим за имущественные преступления. В Шевченковском районе Киева он подошел к 67-летней женщине и сорвал с нее золотую серьгу. Известно, что украшение стоило не менее 6 тысяч гривен.

Суд признал его виновным. Мужчину приговорили к семи годам заключения.

Напомним, ранее об инциденте на Львовщине, где 52-летний мужчина при попытке побега от группы военнослужащих РТЦК ударил киркой в грудь догнавшего его сотрудника ТЦК.

