В Киеве мужчина посреди улицы ограбил пенсионерку
В Киеве мужчина ограбил пожилую женщину. Теперь ближайшие годы он проведет за решеткой
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Отмечается, что мужчина ранее был судим за имущественные преступления. В Шевченковском районе Киева он подошел к 67-летней женщине и сорвал с нее золотую серьгу. Известно, что украшение стоило не менее 6 тысяч гривен.
Суд признал его виновным. Мужчину приговорили к семи годам заключения.
Напомним, ранее об инциденте на Львовщине, где 52-летний мужчина при попытке побега от группы военнослужащих РТЦК ударил киркой в грудь догнавшего его сотрудника ТЦК.
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
36-летний закарпатец пытался провезти 10 ящиков сигарет на 300 тыс. грн: что грозит водителю
18 декабря 2025, 21:35В Киеве в школе произошел взрыв: подросток бросил гранату ради видео
18 декабря 2025, 20:55Более 660 тысяч ФЛП попадут под 20% НДС – законопроект Минфина
18 декабря 2025, 19:41В Ровенской области суд вынес приговор 44-летнему мужчине за незаконное хранение боеприпасов
18 декабря 2025, 19:28РФ массово бьет по мостам в Одесской области: какую цель преследует враг
18 декабря 2025, 19:0219 декабря свет будут отключать в большинстве регионов, – Укрэнерго
18 декабря 2025, 18:55Более 50 атак за день: Никопольщина претерпела удары FPV-дронами и артиллерии
18 декабря 2025, 18:46На фронте погиб экипаж украинского Ми-24
18 декабря 2025, 18:40В Житомирской области вооруженный ножом попутчик ограбил и оставил водителя без авто
18 декабря 2025, 18:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все блоги »