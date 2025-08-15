21:24  15 августа
15 августа 2025, 23:30

"Муж есть — поэтому до свидания": Оля Полякова рассказала, помогает ли старшей дочери деньгами

15 августа 2025, 23:30
Фото из открытых источников
Певица Оля Полякова уверена, что детям нужно давать все, что они хотят. При этом все же нужно знать границы

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Артистка считает, что если родители имеют такую возможность, нужно баловать детей. А потом им придется много раз в чем-то себе отказывать. Однако считает Оля Полякова, важно, чтобы дети "не лезли на голову": это нужно останавливать.

Финансово детей нужно поддерживать, пока они не встанут на ноги и не заработают сами. Старшая дочь певицы Маша уехала в 16 лет. Девушка сейчас учится у США.

"Моя Маша уехала в 16, и, конечно, что я ей оплачиваю обучение, жилье и т.д. Сейчас, когда она просит денег, я ей говорю, что она замуж вышла, муж есть - поэтому до свидания", - призналась певица.

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой удивила новостью о свадьбе. Маша вышла замуж за молодого музыканта Эдена Пассарелли. Звездная мама в социальной сети поздравила дочь и новоиспеченного зятя. При этом певица в шутку заметила, что о свадьбе дочери узнала из соцсетей.

