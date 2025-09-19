12:53  19 сентября
Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
19 сентября 2025, 21:30

Певица Оля Полякова показала, как ее дочь умеет просить деньги

19 сентября 2025, 21:30
Фото из открытых источников
Певица Оля Полякова показала, как ее старшая дочь оригинально просит у нее деньги. Сделала она это

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

Как рассказала Оля Полякова, ее старшая дочь Маша, которая сейчас живет в США, послала ей кавер на песню Queen Bohemian Rhapsody. Вот только вместо некоторых строк она вставляла свою импровизацию: "Мама, закинь денег, иначе останусь голодной".

Певица с юмором отметила, что ее дочь точно никогда не пропадет и найдет способ получить деньги в любой ситуации. По словам Оли Поляковой, песней дочь "наколядовала" у нее 10 тысяч гривен.

Напомним, ранее певица рассказывала, что всегда поддерживала старшую дочь Машу финансово. Но теперь, когда девушка вышла замуж, звездная мама может отказывать в таких просьбах.

шоу-бизнес Оля Полякова
