Фото из открытых источников

Украинская актриса готовится запускать свой бренд ювелирных украшений. Она рассказала, сколько денег на это пришлось потратить

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Натальи Денисенко, запуск ювелирного бренда обошелся ей примерно в миллион гривен. Однако точные цифры станут известны уже после официальной презентации. В работе ей помогает брат, являющийся ювелиром.

"Наши украшения - это произведения высшего класса, которых больше нет на рынке. Мы работаем над каждой деталью вместе с братом, и я уверена, что публика оценит результат", - рассказала актриса.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко рассказала о запуске нового бизнеса. По ее словам, ей пришлось потратить немало собственных средств. Из-за переутомления после съемок она даже плакала, когда пыталась справиться со всем объемом работы.