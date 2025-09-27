Фото из открытых источников

В Украине уже активно готовятся к национальному отбору на Евровидение. При этом ходили слухи, что Кристине Соловий предлагают "попробовать свои силы"

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Сама артистка призналась, что периодически она задумывается об участии в Национальном отборе на Евровидение. Такие мысли у нее могут появляться каждый год. Однако Кристина Соловий заметила, что сейчас конкурс точно не ее мечта.

"Какая моя музыкальная мечта сейчас? Точно не "Евровидение!". Хотя я не говорю, что не думала об этом. Я каждый год возвращаюсь к этим разговорам", - говорит певица.

Напомним, в Украине уже стартовал прием заявок на Национальный отбор по Евровидению. Музыкальным продюсером в этом году стала певица Джамала, которая в 2016 году принесла нашей стране победу.

Ранее солистка группы KAZKA говорила, что есть вероятность, что бэнд снова появится на Национальном отборе. Однако это произойдет только в том случае, если потребуется песня.