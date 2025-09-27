00:50  26 сентября
27 сентября 2025, 01:30

Певица Ольга Цыбульская рассказала, почему ее сын держит на нее обиду

27 сентября 2025, 01:30
Фото из открытых источников
Певица рассказала, какие у нее сложности с 10-летним сыном. Причина оказалась в ее работе

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам певицы, из-за напряженного рабочего графика она реже видится с сыном. Это стало причиной детских обид. Сама артистка испытывает чувство вины.

"Сейчас, пока я в туре, я плохая мать. Потому что я больше на репетициях и мне не хватает времени. И Нестор вчера жаловался, говорит: "Я просыпаюсь – ты уже идешь, я тебя догоняю. Ложусь спать - ты только приходишь, или я засыпаю с бабушкой, а ты возвращаешься поздно", - рассказала Ольга Цыбульская.

Артистка пытается иногда брать 10-летнего Нестора с собой в тур или другие мероприятия. Однако это выходит не всегда. По словам Ольги, из-за чувства вины она стала "заедать эмоции", и из-за этого "лишние килограммы никуда не деваются".

Справка. Ольга Цыбульская – известная украинская певица, победительница первой "Фабрики звезд" в Украине. Многим зрителям она также знакома как ведущая многих шоу и музыкальных премий. Артистка замужем за Сергеем Грисюком. В 2015 году у них родился сын Нестор.

