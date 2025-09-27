Фото з відкритих джерел

В Україні вже активно готуються до Національного відбору на Євробачення. При цьому ходили чутки, що Христині Соловій пропонують "спробувати свої сили"

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Сама ж артистка зізналась, що періодично вона замислюється про участь у Національному відборі на Євробачення. Такі думки в неї можуть з'являтися щороку. Проте Христина Соловій зауважила, що зараз конкурс точно не є її мрією.

"Яка моя музична мрія зараз? Точно не "Євробачення!". Хоча я не кажу, що не думала про це. Я щороку повертаюся до цих розмов", - каже співачка.

Нагадаємо, в Україні вже стартував прийом заявок на Національний відбір на Євробачення. Музичною продюсеркою цьогоріч стала співачка Джамала, яка у 2016 році принесла нашій країні перемогу.

Раніше солістка гурту KAZKA казала про те, що є ймовірність, що бенд знову з'явиться на Національному відборі. Проте це станеться лише в тому випадку, якщо буде потрібна пісня.