Сериал HBO уже начал снимать новый сериал о Гарри Поттере. Тем временем стало известно, что одну из преподавательниц волшебного замка будет играть молодая украинская актриса

Об этом сообщает Redanian Intelligence, передает RegioNews

Стало известно, что Септиму Вектор в новом сериале о Гарри Поттере сыграет украинская актриса и модель Светлана Карабут. Стоит напомнить, что вектор – это любимая преподавательница Гермионы. В фильмах роль была эпизодическая.

Светлана Карабут уже имеет опыт. В частности, она снималась в таких фильмах как "007: Не время умирать", "Прекрасный новый мир", "Quite the pickle" и "The Radleys".

Напомним, первый сезон ожидается уже в 2026 году. В том же году должны стартовать съемки уже второго сезона. В общей сложности планируется семь сезонов — на каждую книгу серии Роулинг.

"Золотую троицу" сыграют Доминик Маклафлин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона), Аластер Стаут (Рон).

Также известно о второстепенном касте актеров. Кэтрин Паркинсон сыграет маму Рона Молли Уизли. Тетку Гарри Петунию сыграет Бел Паули, а ее мужа Вернона сыграет Даниэль Ригби. Кроме того, на роль министра магии Корнелиуса Фаджу утвердили Берти Карвела. Юных студентов Гриффиндора сыграют Лео Эрли, Алессия Леони и Сиенна Муса.