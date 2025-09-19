12:53  19 сентября
Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
UA | RU
UA | RU
19 сентября 2025, 23:30

Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Торонто

19 сентября 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Фото: пресслужба
Читайте також
українською мовою

Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича получил главную награду на 50 Международном кинофестивале в Торонто. Лента называется «За победу!»

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews .

Фильм "За победу!" Валентина Васяновича получил на Международном кинофестивале в Торонто награду программы Platform. При этом это первый случай, когда вообще украинская лента была избрана в престижную секцию фестиваля, посвященную фильмам с четким режиссерским голосом.

Отмечается, что этот фильм будет важен не только украинцам, но и тем, кто Украину поддерживает. Эта лента – это антиутопия на драма, которая раскрывает, какой может быть послевоенная жизнь украинцев. Главный режиссер фильма – режиссер, который колеблется возвращаться домой из-за нестабильной экономической ситуации.

Напомним, ранее фильм "Антарктида" Антона Птушкина за первые две недели проката собрал в кинотеатрах более 200 тысяч зрителей. Это первый подобный случай для украинского документального кино.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
кино культура
Появился трейлер фильма о Казимире Малевиче
05 сентября 2025, 20:30
Netflix профинансирует 20 украинских фильмов: что в списке
05 сентября 2025, 18:30
"Это очень сложное кино": известная актриса рассказала о фильме, который Украина отправила на Оскар
02 сентября 2025, 02:30
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Популярная украинская певица уменьшила грудь: сколько стоила операция
19 сентября 2025, 23:00
Ведущая Оксана Гутцайт призналась, почему спит отдельно от мужа
19 сентября 2025, 22:30
Певица Оля Полякова показала, как ее дочь умеет просить деньги
19 сентября 2025, 21:30
Боялся, что россияне мобилизуют: Украина спасла из оккупации 19-летнего парня
19 сентября 2025, 21:15
"Золотые" яйца для ВСУ: НАБУ и САП завершили расследование
19 сентября 2025, 20:45
Россияне убили двух человек в Запорожье
19 сентября 2025, 20:25
Россияне атаковали Днепропетровщину: повреждены дома, ранены
19 сентября 2025, 19:45
Россияне сбросили на село в Харьковской области три авиабомбы
19 сентября 2025, 19:15
Фейковая "скорая" и "тур в Румынию": на Закарпатье задержали "фельдшеров", которые везли уклониста
19 сентября 2025, 18:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »