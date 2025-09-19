Фото: пресслужба

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews .

Фильм "За победу!" Валентина Васяновича получил на Международном кинофестивале в Торонто награду программы Platform. При этом это первый случай, когда вообще украинская лента была избрана в престижную секцию фестиваля, посвященную фильмам с четким режиссерским голосом.

Отмечается, что этот фильм будет важен не только украинцам, но и тем, кто Украину поддерживает. Эта лента – это антиутопия на драма, которая раскрывает, какой может быть послевоенная жизнь украинцев. Главный режиссер фильма – режиссер, который колеблется возвращаться домой из-за нестабильной экономической ситуации.

Напомним, ранее фильм "Антарктида" Антона Птушкина за первые две недели проката собрал в кинотеатрах более 200 тысяч зрителей. Это первый подобный случай для украинского документального кино.